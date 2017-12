Miram wies daraufhin, dass die Bahnen im Personenverkehr insgesamt - also im Nah- und Fernverkehr zusammen mit den Konkurrenten - ein Plus von vier Prozent verzeichnet hätten. Gegenüber der Straße und dem Luftverkehr habe die Schiene so ihren Marktanteil auf 8,3 Prozent ausgeweitet. Gemessen werden dabei die Personenkilometer, also Zahl der Passagiere kombiniert mit zurückgelegter Strecke. Das Auto dominiert hier mit mehr als 80 Prozent.