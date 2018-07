Das spürt unter anderem das Aktiengeschäft, dort sollen ein Viertel der Stellen entfallen, damit sei man weit fortgeschritten, sagte Finanzvorstand James von Moltke. Es bleibt strenge Disziplin angesagt, der seit Anfang April amtierende Vorstandschef Christian Sewing reagiert mit harter Hand. In einem Brief an die Mitarbeiter schrieb er, noch herrsche nicht überall "die Haltung zum Umbautempo und den Kosten, die wir leben wollen. Verlassen Sie sich also bitte nicht darauf, dass es andere schon richten werden. Diese Zeiten sind vorbei."