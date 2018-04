Regulär endet Cryans Vertrag im Jahr 2020. Quelle: Arne Dedert/dpa

Mitten in der Diskussion um die Zukunft von Deutsche-Bank-Chef John Cryan kommt der Aufsichtsrat des Konzerns an diesem Sonntag zusammen. Dabei soll die Personalie des Vorstandsvorsitzenden diskutiert werden.



Es wird vermutet, dass Aufsichtratschef Paul Achleitner in dem "Update-Call" das Kontrollgremium über eine mögliche Ablösung von Cryan informieren will. Der Brite steht seit Mitte 2015 an der Spitze der Deutschen Bank. In den letzten Wochen war der Druck auf Cryan gewachsen.