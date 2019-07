Die Deutsche Bank will sich in diesem Bereich aus dem Aktienhandelsgeschäft zurückziehen. Auch der Handel mit Zinsprodukten, also beispielsweise Anleihen, soll einer Schrumpfkur unterzogen werden. Es wird zudem einen neuen Namen und Zuschnitt erhalten: Unter der Überschrift "Unternehmensbank" wird das Ressort künftig das Geschäft mit Unternehmens- und Firmenkunden bündeln; die lagen vorher im Bereich der Privat- und Firmenkundenbank. Zudem gliedert sich die Transaktionsbank in den neuen Bereich ein. Die ist unter anderem zuständig für den weltweiten Zahlungsverkehr, kümmert sich aber auch um Wertpapier- und Kreditgeschäfte für Unternehmen, Finanzinstitute und andere Großkunden.



Zudem will das Geldhaus seine Kapitalpolster abschmelzen - künftig setzt es sich eine harte Kernkapitalquote von mindestens 12,5 Prozent zum Ziel, nachdem bislang mindestens 13 Prozent angestrebt wurden. Die Deutsche Bank gründet eine interne "Bad Bank", um Bilanzpositionen abzuwickeln, die aus den Geschäftsfeldern stammen, die aufgegeben oder verkleinert werden sollen. Sie wird ein Volumen von 74 Milliarden Euro an Bilanzrisiken umfassen – rund ein Fünftel des Gesamtbestandes.