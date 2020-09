Nun also entscheidet der BGH. In Karlsruhe wird sich weisen, ob das Strafverfahren gegen die damals Angeklagten noch einmal von vorne losgeht. Der eine Satz des Rolf Breuer in einem Interview vor fast zwei Jahrzehnten war vermutlich sowieso schon das Teuerste, was sich die Deutsche Bank so geleistet hat seit ihrem Bestehen - ach so, diverse fehlgeschlagene Übernahmen waren auch nicht billig, aber das ist eine andere Geschichte.