Die Deutsche Bank kommt auch in ihrer jüngsten Sanierungsrunde nicht aus den Negativ-Schlagzeilen. Ein Bericht des "Wall Street Journal" lässt die Aktien von Deutschlands größtem Geldhaus am Donnerstag um 7,15 Prozent auf 9,157 Euro abstürzen - der niedrigste Schlussstand aller Zeiten. Sogar das Rekordtief von Ende September 2016 ist wieder in Sichtweite: Damals war ein Papier des größten deutschen Geldhauses kurzfristig nur 8,834 Euro wert.