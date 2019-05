Auf die Frage von ZDF-heute-journal-Moderator Claus Kleber, ob die Deutsche Bank künftig geschluckt oder schlucken werde, sagte der Deutsche-Bank-Chef: Es gebe 5.500 Banken in der EU, besonders in Deutschland sei die Bankendichte sehr hoch. Eine Konsolidierung in der europäischen Bankenwelt sei in Zukunft unvermeidlich. Sein Geldinstitut habe das Ziel, noch profitabler zu werden, um dann ein "Akteur" bei Konsolidierungen zu sein.



Die Commerzbank und Deutsche Bank hatten Mitte März mit Sondierungen begonnen und seitdem "ergebnisoffene Gespräche" geführt. "Es war sinnvoll, diese Option einer innerdeutschen Konsolidierung zu prüfen", erklärten Sewing und Commerzbank-Chef Martin Zielke wortgleich. Allerdings habe sich herausgestellt, dass eine Fusion "nicht im Interesse der Aktionäre" sowie anderer Interessengruppen beider Unternehmen wäre. Das gelte auch mit Blick auf die Umsetzungsrisiken, Restrukturierungskosten und Kapitalanforderungen, die mit einer solch großen Integration einhergingen.