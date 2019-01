Schneider sieht eine gewisse Paradoxie am Werke: Gerade die haushohe Niederlage von Premierministerin Teresa May mache nun den Weg frei für eine parteiübergreifende Lösung in London. Denn der ungeliebte Kompromiss mit der EU, so wie er gestern krachend scheiterte, könne doch noch mit einigen Änderungen in London zustimmungsfähig werden. Denn erklärtermaßen wünscht sich die große Mehrheit der Abgeordneten keinen chaotischen Brexit.