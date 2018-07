Den ersten Teil des Stresstests hatte die Bank vor einigen Tagen noch bestanden, da aber ging es vor allem darum, ob die Bank bei einer Rezession ausreichend mit Kapital ausgestattet wäre. Nun aber ist sie die einzige, die den Anforderungen der amerikanischen Aufsicht nicht genügt hat und das zum wiederholten Mal - auch 2015 und 2016 war sie schon durchgefallen. Es gebe "weitverbreitete und wesentliche Defizite" bei der Kapitalplanung, heißt es in der Bewertung der Fed.



Außerdem sieht die Fed Mängel bei den Verfahren, mit denen das Geldhaus Prognosen erstellt, etwa für den künftigen Geschäftsverlauf. Und so zweifeln die Prüfer, ob die Deutsche Bank ihren Kapitalbedarf überhaupt richtig einschätzen könne. Die Konsequenz: Die Tochter in den USA muss künftig die amerikanische Aufsicht fragen, ob sie Geld an die Konzernmutter in der Heimat überweisen darf.