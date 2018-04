Kurz nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers im September 2008 gab sich Josef Ackermann, der damalige Vorstandschef der Deutschen Bank, noch selbstgewiss: "Ich würde mich schämen, wenn wir in der Krise Staatsgeld annehmen würden", sagte er da. Geld aus dem damals vom Staat aufgelegten Milliarden-Rettungspaket für die Banken kam für ihn also nicht in Frage, denn: "Wir sind eine der stärksten und am besten kapitalisierten Banken der Welt." Eine Fehleinschätzung, wie sich herausstellen sollte. Denn der tiefe Fall der Bank stand damals noch bevor. Es war gerade das Investmentbanking, das Ackermann so gefördert hatte, das in den guten Tagen die Gewinne der Bank sprudeln ließ, in den folgenden schlechten Jahren dieser aber auch heftige Verluste bescherte.