Die Deutsche Bank hat nach starken Verlusten in den Vorjahren wieder einen Gewinn ausgewiesen. Doch das war zunächst gar nicht die Frage, die die anwesenden Journalisten interessierte. Denen brannte bei der Vorstellung der Bilanz in den Zwillingstürmen der Bank in Frankfurt vor allem unter den Nägeln, was an den Gerüchten einer möglichen Fusion zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank dran sei. "Wir beteiligen uns an diesen Spekulationen nicht", sagte Christian Sewing schmallippig. "Wir äußern uns nie dazu, das wird auch weiterhin so sein. Ich kann Sie nur in einem beruhigen: dass das Geschäft unter diesen Dingen nicht leidet."