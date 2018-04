Vor allem aber hat das Geldhaus an Vertrauen verloren: Mitarbeiter sind verunsichert, weil sie immer wieder mit Strategieänderungen konfrontiert waren und sind, in vielen Bereichen hat die Führung der Bank Stellenstreichungen durchgeführt oder angekündigt. Im Privatkundengeschäft – unter der Führung von Christian Sewing – hat die Bank rund 200 Filialen geschlossen und Tausende Jobs abgebaut. Bei der Integration der Postbank in die Deutsche Bank hat Sewing eine entscheidende Rolle gespielt. Doch auch hier war die von oben verordnete Strategie sprunghaft: Versuchte die Führung unter Cryan zunächst, die Postbank wieder auszugliedern, so folgte ein Kursschwenk: Sie soll nun vollends mit dem Privatkundengeschäft der Deutschen Bank verschmelzen.



Spannend wird nun die Frage sein, was Sewing im Bereich des Investmentbankings vorhat. Das Investmentbanking hat entscheidend dazu beigetragen, die Deutsche Bank in ihren besten Jahren in die internationale Spitzenliga der Bankenbranche zu bringen. Allerdings sind überwiegend in diesem Bereich auch horrende Strafen entstanden: Die Bank musste mehrfach Milliarden bezahlen für Betrügereien und Manipulationen an den Finanzmärkten. Zuletzt stand das Investmentbanking erneut in der Kritik. Denn trotz des Verlustes von einer Dreiviertel-Milliarde Euro schütteten die Deutschbanker 2,3 Milliarden Euro an Boni aus – ein Großteil fließt in den Bereich des Investmentbankings, wo man mit den Zahlungen "gute" Leute bei der Stange halten will.