Das Investmentbanking hat in der Tat zwei Seiten: Zum einen hatte es dazu beigetragen, dass die Bank zu internationalen Konkurrenten in der Finanzindustrie weltweit aufschließen konnte und in guten Zeiten Milliardengewinne einstreichen konnte. Andererseits ist die Bank damit aber auch größere Risiken eingegangen. Es folgten Rechtsstreitigkeiten wegen Manipulationen und Betrügereien an den Kapitalmärkten. Die hatten der Bank Milliardenstrafen eingebracht, damit einhergehend musste die Bank hohe Verluste ausweisen. In den vergangenen drei Jahren standen jeweils Milliardenverluste in der Bankbilanz, zuletzt stand in 2017 ein Fehlbetrag von rund einer Dreiviertelmilliarde Euro in den Büchern.