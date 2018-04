Cryan hatte Mitte 2015 das Ruder bei der Deutschen Bank übernommen. Seitdem baut er das von teuren Rechtsstreitigkeiten schwer in Mitleidenschaft gezogene Institut um. So integriert er die Tochter Postbank komplett in den Konzern, um eine stärkere Stellung im deutschen Privatkundengeschäft zu erlangen. Auch brachte er die Fondstochter DWS an die Börse, um ihr mehr Freiheiten zu geben. Doch die gute Nachricht über den soliden Börsenstart der DWS am vergangenen Freitag ging rasch unter: Wenige Tage zuvor hatte Finanzvorstand James von Moltke Investoren mit dem Hinweis auf ein schwieriges erstes Quartal im Kapitalmarktgeschäft geschockt.