Mit so einer Fusion schaffe man eine Bank, die äußerste Systemrelevanz in Deutschland habe. Im Falle einer Finanzkrise müsse sie dann mit Steuergeldern gerettet werden, so Nieding. "Und so eine Bank ist international immer noch nicht unter den Top zehn". Dazu komme noch eine große Zahl an Stellenstreichungen: "Ich gehe davon aus, dass wir von 30.000 bis 50.000 Arbeitsplätzen reden, die im Rahmen einer Kosteneinsparmaßnahme zum Opfer fallen." Zudem kritisierte er Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) dafür, dass er den Zusammenschluss befürworte.