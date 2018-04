Bei Volkswagen ist es der Aufbruch in das Zeitalter des zunehmend autonomen Fahrens, vor allem aber der Aufbruch in eine Ära neuer Antriebstechnologien, die der Konzern angehen muss. Stichwort: Elektromobilität. Die Milliardenstrafen in Folge des Dieselskandals lassen Volkswagen hinter seine eigentlichen Möglichkeiten zurückfallen. Denn jeder Euro, der durch Strafen an Behörden und Gerichte geht, kann nicht in Forschung und Entwicklung fließen. Und noch immer schwebt das Damoklesschwert auch über Volkswagen, wie man jüngst beobachten konnte. Da kam heraus, dass Volkswagen und andere Autobauer Abgastests an Affen beauftragt haben.