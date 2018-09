Die Deutsche Bank baut ihren Standort in Frankfurt aus. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Deutsche Bank will trotz des Brexits nur wenige Mitarbeiter aus London verlagern. "Wir werden keine große Anzahl an Mitarbeitern von London nach Kontinentaleuropa umziehen", sagte Vorstandsmitglied Sylvie Matherat. "Derzeit beschäftigen wir etwa 7.000 Mitarbeiter in Großbritannien."



Seinen Heimatstandort will die Deutsche Bank dennoch verstärken. "Wir werden unser Hauptbuchungszentrum nach Frankfurt verlegen", kündigte Matherat an. "Diese Entscheidung fiel unabhängig vom Brexit."