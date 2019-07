Am teuersten wird es im Investmentbanking, der Sparte, die sich mit Wertpapierhandel beschäftigt und einst dafür sorgen sollte, dass die Deutsche Bank in der amerikanisch dominierten ersten Liga des internationalen Bankgeschäfts mitspielen konnte. Nach diversen Krisen und Verwerfungen stellte sich jedoch heraus, dass die zugekauften Stars der Branche in London und New York zwar enorm teure Wetten und Spekulationen eingingen, dabei aber mehr auf ihre Bonuszahlungen schielten als auf die Mehrung des Bankvermögens.