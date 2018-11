Die Vorgaben waren, das glaubt jedenfalls die EBA, so streng wie nie. Die Banken sollten auf Basis der Bilanz Ende 2017 simulieren, wie sie einen starken Konjunkturabschwung über drei Jahre verkraften. Dabei haben sie für Deutschland mit seiner gut laufenden Wirtschaft einen sehr starken Einbruch um 10,1 Prozent vorgegeben, für das schwache Italien nur einen um 6,7 Prozent.



Ein Wirtschaftseinbruch geht einher mit einer steigenden Arbeitslosigkeit, mit Einbrüchen an den Aktienmärkten und mit deutlich fallenden Immobilienpreisen. Einen solchen Stress können nur Banken mit entsprechend hohem Kapitalpuffer aushalten. Denn die Kredite in ihren Portfolien wären dann weniger wert: eine Immobilie etwa, die sie finanziert haben, könnten sie bei Ausfall des Kreditnehmers am Markt dann nur unter Wert verkaufen. In den Stressszenarien nicht vorgegeben waren die Auswirkungen eines harten Brexit oder die hohen Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen - die aktuellen Probleme also, die gerade die Finanzmärkte bewegen.