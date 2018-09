Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben das Ticket für die WM 2019 in China vorzeitig perfekt gemacht. Quelle: dpa

Die deutschen Basketballer um NBA-Profi Dennis Schröder haben vorzeitig das Ticket für die WM 2019 in China perfekt gemacht. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl feierte mit dem 112:98 (92:92, 35:54) nach Verlängerung gegen Israel in Leipzig den achten Sieg im achten Qualifikationsspiel.



Schröder war mit 30 Punkten bester Werfer. Zwischenzeitlich lag das DBB-Team schon mit 23 Zählern hinten, kämpfte sich aber mit einer Aufholjagd in der zweiten Halbzeit zurück. Damit ist die Männer-Auswahl des Deutschen Basketball Bunds zum insgesamt sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.