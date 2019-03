"So kann es nicht weitergehen", sagt Kardinal Reinhard Marx.

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die katholischen Bischöfe wollen in einen Diskussionsprozess über Grundfragen der Kirche treten. Zum Abschluss der Frühjahrsversammlung der Deutschen Bischofskonferenz sprach der Münchner Kardinal Reinhard Marx von einer "Zäsur" in der Kirche. "Die Bischöfe haben erkannt, so kann es nicht weitergehen."



Man habe sich darauf geeinigt, Kernfragen auf breiter Basis mit dem Ziel konkreter Beschlüsse zu beraten. Gesprochen werden soll auch über die umstrittene Ehelosigkeit von Priestern (Zölibat).