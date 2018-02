Ein Durchbruch ist den Bischöfen bei der Frage gelungen, ob evangelische Christen die Eucharistie in katholischen Messen empfangen dürfen. Das wird künftig bei gemischt-konfessionellen Ehepaaren für den nicht-katholischen Partner in Einzelfällen möglich sein. Dazu haben die Bischöfe eine "pastorale Handreichung" verabschiedet, die in wenigen Wochen veröffentlicht werden soll. Die Bischöfe hatten in den vergangenen Monaten hart um das Papier gerungen. Die Abschlussdebatte in Ingolstadt soll sehr emotional gewesen sein. Dennoch habe am Ende "eine große Mehrheit" für das Dokument gestimmt. Es ist keine generelle Zulassung zum "gemeinsamen Abendmahl", aber eine erste Öffnung.