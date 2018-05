Wachsen will die Börse in Zukunft vor allem in bestimmten Bereichen wie dem Anleihehandel, bei Energieprodukten oder auch Währungen. Dadurch soll der Gewinn in den nächsten Jahren jeweils im zweistelligen Prozentbereich steigen. Auch in neue Technologien will der Börsenbetreiber investieren. Hier seien es vor allem Bereiche und Technologien wie etwa Blockchain, große Datenanalysen oder Robotik und künstliche Intelligenz, in denen der Börsenbetreiber künftig führend sein will. Aus Aktionärssicht sind solche Pläne zu begrüßen; sie zeigen, dass die Börse nach dem turbulenten vergangenen Jahr unter ihrem neuen Chef nun die Zukunft des Unternehmens angehen will.