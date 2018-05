Wir wollen wachsen, wir können wachsen, und wir werden auch in 2018 deutlich wachsen. Theodor Weimer, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Börse AG

Es läuft also ganz nach Geschmack eines Börsenbetreibers, wenn die Kurse hübsch schwanken, sozusagen Achterbahn fahren. So, wie in den vergangenen Wochen, als Zinssorgen an den internationalen Finanzmärkten zunahmen und Investoren in der Folge dieser Sorgen vorübergehend die Reißleine zogen: Der Dow Jones Index verzeichnete den größten Verlust an einem Tag in seiner Geschichte und in dessen Abwärtssog rauschten auch die Kurse in Frankfurt in den Keller. Das kommt der Börse zu Gute - denn auch Aktienverkäufe sind Transaktionen, für die ihre Kunden bezahlen müssen. "Wir wollen wachsen, wir können wachsen, und wir werden auch in 2018 deutlich wachsen", sagte Weimer. Um mindestens fünf Prozent sollen die Nettoerlöse in diesem Jahr ansteigen.