Olaf in der Beek (FDP) im Bundestag.

Quelle: Carsten Koall/dpa

Der FDP-Politiker Olaf in der Beek will ein Ende der Entwicklungszusammenarbeit für China. "Es ist nicht mehr vermittelbar", sagte Beek. China sei längst Geberland und habe etwa in Afrika seit 2000 mehr als 180 Milliarden Euro investiert.



Beek sagte, es sei "schon ziemlich unverschämt, Mittel der Staatsbank KfW dafür aufzuwenden, einen Mitbewerber auf dem Weltmarkt noch stärker zu machen". Im Jahr 2017 habe Deutschland China Entwicklungshilfe in Höhe von 630 Millionen Euro gegeben.