Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) im Bundestag.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kurz vor der Unterzeichnung des neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrags hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) mehr Ehrgeiz in der Europapolitik gefordert.



"Wir brauchen wieder konkrete und bedeutsame Integrationsprojekte, die den Menschen begreifbar machen, dass Europa Dinge in einer ganz anderen Dimension und Qualität hinbekommt als jedes Land für sich", sagte er der "Stuttgarter Zeitung". Der neue Freundschaftsvertrag soll am Dienstag in Aachen unterzeichnet werden.