Maschinen der irischen Airline Ryanair stehen an einem Flughafen. Quelle: Thomas Frey/dpa

Nach dem Streik der Ryanair-Piloten in fünf europäischen Ländern geht es nun um die Belange der rund 1.000 in Deutschland stationierten Flugbegleiter. Die Gewerkschaft ver.di will ab Mittwoch einen nationalen Tarifvertrag mit Ryanair aushandeln.



Zu den zentralen Forderungen gehöre eine substanzielle Entgeltsteigerung. Auch gegen Befristungen, Leiharbeit und kurzfristige Versetzungen wolle ver.di vorgehen. Parallel verhandelt auch die Kabinengewerkschaft UFO mit dem irischen Billigflieger.