In Frankfurt gab es heute rund 50 Flug-Annulierungen. Symbolbild

Reisende am Frankfurter Flughafen bekommen die Software-Probleme der Deutschen Flugsicherung zunehmend zu spüren. Bis 15.00 Uhr gab es am größten deutschen Airport rund 50 Annullierungen, wie ein Fraport-Sprecher sagte. Darüber hinaus kam es zu Verzögerungen.



Beeinträchtigungen seien auch in Stuttgart und Köln-Bonn registriert worden. Keine Auswirkungen habe es in Düsseldorf gegeben. Die betroffene Software stellt den Lotsen alle wichtigen Daten des jeweiligen Fluges zur Verfügung.