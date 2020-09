Franziska Preuss (m) übergibt an Denise Herrmann (l.) aus Deutschland.

Quelle: dpa

Das DSV-Quartett mit Karolin Horchler (vier Nachlader), Vanessa Hinz (0), Franziska Preuß (1) und Denise Herrmann (4) lag nach 4x6 km 10,7 Sekunden hinter den siegreichen Norwegerinnen. Bronze ging an die Ukraine (+18,4).



Das deutsche Quartett lag lange Zeit abgeschlagen im hinteren Mittelfeld, schob sich dank Preuß aber auf den vierten Rang vor. Nach dem letzten Wechsel besaß Herrmann sogar die theoretische Chance auf den Sieg, der wie in jedem Staffelrennen in dieser Saison an Titelverteidiger Norwegen ging.