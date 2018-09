Insgesamt, so ein weiteres Fazit der Studie, sind die Deutschen im Vergleich zu den Vorjahren aber nur "geringfügig ängstlicher" geworden. Bezogen auf Altersgruppen, hat die der über 60-Jährigen die größten Befürchtungen. Die Studie hat die Ängste der Deutschen auch nach Bundesländern aufgeschlüsselt. Danach sind die Ängste derzeit in Sachsen-Anhalt am verbreitetsten - dort sind die Befürchtungen der Menschen vor der Überforderung der Politiker sowie vor der Überforderung durch Flüchtlinge am größten. Es folgt Mecklenburg-Vorpommern. Am wenigsten Angst haben danach die Menschen in Berlin und Brandenburg sowie in Schleswig-Holstein. Vergleichsweise wenig Sorgen machen sich auch die Baden-Württemberger, die Hamburger, Bremer und Niedersachsen.