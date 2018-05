Ein bisschen Selbstbeweihräucherung gehört übrigens auch zur Gamesweek: So rief die Veranstaltung Berlin zur "Games Capital" - also als Spiele-Hauptstadt - aus. Eigentlich findet man Deutschlands umsatz- und mitarbeiterstärkste Spielehersteller ja in Hamburg, München und Frankfurt/Main, doch auch die Berliner Games-Branche wächst kräftig. Etwa 460 Spielehersteller, die meisten davon Startups, arbeiten in Deutschland. Dass sie durchaus internationale Hits produzieren können, zeigte neulich das Rollenspiel "Elex" von THQ Nordic, das seit Oktober 2017 über 100.000 Exemplare beim Onlinehändler Steam verkaufte.