Volkswagen belegt als stärkstes deutsches Unternehmen im Gewinnranking mit knapp 14 Milliarden Euro Platz 25.

Quelle: dpa

Die deutschen Großkonzerne verlieren einer Studie zufolge beim Umsatz- und Gewinnwachstum den Anschluss an die Weltspitze. In den USA konnten die größten Unternehmen im vergangenen Jahr ihren Umsatz um durchschnittlich neun Prozent steigern, Asiens Großunternehmen schafften ein Wachstum von 8,4 Prozent. Im europäischen Schnitt betrug das Umsatzwachstum 4,3 Prozent Wachstum - die deutschen Firmen bildeten hier mit 1,2 Prozent das Schlusslicht, wie die Wirtschaftsberatung EY am Dienstag mitteilte.