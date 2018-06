FIFA WM Auslosung Quelle: epa

Titelverteidiger Deutschland trifft bei der Fußball-WM in Russland in der Vorrunde auf Mexiko, Schweden und Südkorea. Das ergab die Auslosung am Freitag im Moskauer Kreml. Auftaktgegner in der Gruppe F ist am 17.Juni (17 Uhr MESZ) in Moskau Mexiko. Gegen Schweden tritt die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw am 23.Juni (17 Uhr/MESZ) in Sotschi an, bevor zum Abschluss am 27. Juni (16 Uhr MESZ) in Kasan Südkorea wartet.



Schon im Achtelfinale könnte die DFB-Elf auf Brasilien treffen. Die WM beginnt am 14.Juni, das Endspiel wird am 15.Juli in Moskau ausgetragen.