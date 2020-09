Trotz einer über weite Strecken herausragenden Abwehrleistung um Torhüter Andreas Wolff haben die deutschen Handballer die Chance auf das Halbfinale der EM so gut wie verspielt. Im Hauptrunden-Schlüsselspiel verlor die DHB-Auswahl in Wien mit 24:25 (14:11) gegen Kroatien.



Nach einem Leistungsabfall in der Schlussphase besitzt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop nun nur noch minimalste Chancen, die angepeilte EM-Medaille zu gewinnen. Am Montag (20.30 Uhr/ARD) geht es mit dem dritten Hauptrundenspiel gegen Gastgeber Österreich weiter.