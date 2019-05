Die «Sea-Watch 3» war in Richtung Libyen aufgebrochen. Archivbild

Quelle: Chris Grodotzki / Jib Collective/Sea-Watch.org/dpa

Italiens rechter Innenminister Matteo Salvini hat der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch mit der Blockade ihres Rettungsschiffes gedroht. Sollte die Crew vor Libyen Migranten aufnehmen und nach Italien bringen, "werden sie mit allen rechtlichen Mitteln aufgehalten", erklärte Salvini. Die "Sea-Watch 3" war am Wochenende in Richtung Rettungszone vor Libyen aufgebrochen.



Salvini verbietet seit seinem Amtsantritt vor einem Jahr privaten Seenotrettern die Einfahrt in italienische Häfen.