Proteste auf Malta gegen die Blockade von Rettungsschiffen. Quelle: Roger Azzopardi/AP/dpa

In Malta wird neben der "Lifeline" offenbar ein weiteres Flüchtlings-Rettungsschiff einer deutschen Hilfsorganisation blockiert. Sea-Watch habe erfahren, dass ihr Schiff in Malta festgehalten werde, "ohne jegliche Rechtsgrundlage seitens der Behörden", so die Berliner Organisation.



Die "Sea-Watch 3" sei als niederländisches Seeschiff registriert. Die fehlende Erlaubnis zum Auslaufen sei damit "eine politische Offensive zur Beendigung der zivilen Rettung auf See".