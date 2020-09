Labortests zum Coronavirus in Stuttgart.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Bundeswehr wird "in den nächsten Tagen" Deutsche und Angehörige aus der chinesischen Provinz Hubei ausfliegen, von der aus sich das neuartige Coronavirus ausbreitet. Dies sei am Montag vom Auswärtigen Amt entschieden worden, sagte der stellvertretende Sprecher Christopher Burger.



Unter den etwa 90 Deutschen und Angehörigen in der Region um Wuhan wurden bisher keine Infektionen oder Verdachtsfälle festgestellt. Die Passagiere sollen in Frankfurt am Main ankommen und in Quarantäne kommen.