Urteil im Prozess um getötete Deutsche wird wieder vertagt. Quelle: Holly Pickett/dpa

Zwei Jahre nach dem Selbstmordanschlag auf deutsche Touristen in Istanbul verzögert sich das Urteil in dem Prozess. Der Grund für die unerwartete Verlängerung ist der Austausch der Richter und Beisitzer, wie aus dem Protokoll der Verhandlung hervorging.



Unklar blieb, warum die Richter kurz vor dem Abschluss ausgewechselt wurden. Der Prozess soll nun am 24. Januar fortgesetzt werden. Die türkische Regierung macht den IS für den Anschlag verantwortlich, bei dem zwölf Menschen starben.