Die Einzelhändler in Deutschland haben im Juli erneut gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz in der Branche stieg um 2,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat. Das gab das Statistische Bundesamt bekannt. Bereinigt um Preissteigerungen blieb ein Plus von 0,8 Prozent. Gegenüber dem Vormonat Juni ging der Umsatz leicht um 0,4 Prozent zurück.



Bereits in den Vormonaten waren die Erlöse binnen Jahresfrist geklettert. Wegen der historisch niedrigen Arbeitslosigkeit sind viele Bundesbürger in Konsumlaune.