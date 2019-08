Handtücher sind als Schwan geformt auf einem Hotelbett.

Quelle: Jens Kalaene/ZB/dpa

Der Tourismus im Inland boomt und die Menschen in Deutschland sind weiterhin in Reiselaune. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes stieg die Zahl der Übernachtungen im ersten Halbjahr um 3,8 Prozent im Vergleich zu Vorjahreszeitraum.



Die Zahl der Übernachtungen heimischer Gäste stieg dabei um 4,0 Prozent auf 182,6 Millionen. Bei Reisenden aus dem Ausland gab es ein Plus von 3,0 Prozent auf 39,8 Millionen. Nach Angaben des Hotelverbands Deutschland zeichnet sich ein weiteres Rekordjahr ab.