Der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner war am 5. Juli in der Türkei festgenommen worden. Auch der "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel sowie die Journalistin Mesale Tolu sind weiterhin in Haft. Seit dem Putsch in der Türkei vor gut einem Jahr sind 22 Deutsche in dem Land verhaftet worden.