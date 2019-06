Ein IS-Kämpfer feuert seine Waffe ab. Symbolbild

Quelle: Uncredited/Amaq News Agency/AP/dpa

Die Bundesregierung weiß nicht, wo sich viele der nach Syrien oder in den Nordirak ausgereisten Islamisten aufhalten. Bei mehr als 160 deutschen Anhängern der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) fehlten Hinweise auf ihren Verbleib, heißt es in einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Frage von FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg, die der "Welt am Sonntag" vorliegt.



Die Regierung erklärt darin, dass ein Großteil der Islamisten wahrscheinlich bei Kämpfen getötet wurde. Aber: "Vereinzelt könnte es diesen Personen auch gelungen sein, sich abzusetzen und/oder unterzutauchen."