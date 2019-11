Die Demokratischen Syrischen Kräfte stoßen an ihre Grenze: Seit der türkischen Militäroffensive wurden viele Gefängniswärter an die Front abgezogen, die medizinische Versorgung der Gefangenen können sie nicht mehr gewährleisten und das provisorische Hochsicherheitsgefängnis ist heillos überfüllt. Es ist ein Hilferuf: Europa möge Nordsyrien endlich Unterstützung leisten und am besten seine Staatsbürger zurückholen.