Die Zahl der Rückkehrer dürfte den Ermittlern und der Justiz erhebliche Anstrengungen abverlangen, wäre aber machbar. Die Bundesanwaltschaft spricht nach ZDF-Informationen von einigen Fällen, auf die man gut vorbereitet sei. Hier gibt es wohl hinreichende Erkenntnisse. In den anderen Fällen will man zuvor möglichst viel über die Betreffenden wissen, um sie bei einer möglichen Rückkehr angemessen verfolgen zu können. Kooperation und Geständnisse der Rückkehrer würden sicherlich helfen.



Es gab bereits eine Reihe von Rückkehrern, die wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu Haftstrafen verurteilt wurden. So erhielt Abdelkarim E.B. in Frankfurt zehn Jahre Haft. Nils D. bekam 2016 in Düsseldorf viereinhalb Jahre. Für den Angeklagten Harry S. gab es in Hamburg drei Jahre Haft. Er hatte seinerseits umfassend mit den Behörden zusammengearbeitet.