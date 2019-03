Die beiden deutschen Journalisten - Brase hat das Studio des ZDF in Istanbul geleitet und Seibert war als Reporter für den "Tagesspiegel" unterwegs - hatten am Sonntag nach der Verweigerung ihrer Akkreditierung die Türkei verlassen. Beiden - sowie einem nicht ständig in der Türkei lebenden NDR-Reporter - hatte das Presseamt in Ankara vor rund einer Woche mitgeteilt, dass ihr Antrag auf eine neue Pressekarte nicht bewilligt worden sei.



Der Fall belastet die seit Jahren krisenhaften, jüngst aber verbesserten Beziehungen Deutschlands zur Türkei erneut schwer.