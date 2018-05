Kunst bei der Kaffeemeisterschaft. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Sie macht den besten Kaffee, er den schönsten: Die Berlinerin Nicole Battefeld und der Kölner Carlo Graf Bülow sind die besten Kaffeemacher Deutschlands. Sie belegten bei den deutschen Kaffeemeisterschaften in Bremen den ersten Platz - Battefeld in der Disziplin "Barista", Graf Bülow in der Kategorie "Latte Art".



Beide Gewinner dürfen nun an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Der Wettbewerb für "Barista" findet im Juni in Amsterdam statt, der für "Latte Art" im September in Brasilien.