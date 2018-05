Currywurst mit Pommes. Quelle: Oliver Berg/dpa

Bei der Essenswahl in Kantinen ist die Currywurst nicht zu schlagen. Auch 2017 führt der Küchenklassiker mit Pommes die Menü-Hitliste des Kantinenkostanbieters Apetito an - und ist damit seit 26 Jahren auf der Eins. Das teilte der Konzern in Düsseldorf mit.



Auf den Plätzen zwei und drei landeten Schnitzel mit Bratkartoffeln und Spaghetti Bolognese. Das Unternehmen aus NRW beliefert nach eigenen Angaben täglich 550.000 Gäste.