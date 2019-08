Bundeskanzlerin Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Stefan Sauer/zb/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte nach eigenen Worten als Kind kein Haustier - mag aber "Tiere aller Art". Ihr gefalle es vor allem, sie in freier Natur zu beobachten, erzählte die CDU-Politikerin in Stralsund bei einem Leserforum der "Ostsee-Zeitung".



Dabei zählte sie einige Beispiele auf: Hasen, Rehe oder Kraniche, die "wunderschöne Vögel" seien. Interessant finde sie auch Fledermäuse oder Erdkröten und sei traurig, wenn diese an manchen Orten nicht mehr vorkämen, meinte Merkel.