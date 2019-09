In dem Brief hatte der Kurienkardinal ungewöhnlich deutlich die massive Vorbehalte im Vatikan gegen den in Deutschland geplanten "Synodalen Weg" formuliert. Marc Oullet ermahnte die deutschen Bischöfe, sich keine Entscheidungskompetenzen für Fragen anzumaßen, die allein auf weltkirchlicher Ebene entschieden werden könnten. Auch Papst Franziskus selbst hatte schon im Juni die deutschen Katholiken ermahnt, sich nicht von der Weltkirche zu entfernen.



Die Teilnehmer des Treffens in Fulda wiesen die Einwände des Vatikans gegen ihre Zusammenarbeit zurück und legten ihre Sicht der Dinge in einem gemeinsamen Brief an Papst Franziskus dar. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, verteidigte zum Abschluss des Treffens die Einbeziehung der Laienvertretung: "Die Kirche ist nicht für sich selber da." Dabei berief er sich ausdrücklich auch auf Papst Franziskus.