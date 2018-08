Ramon Hermann ist Deutscher, lebt aber bereits seit vielen Jahren in den USA. Dort arbeitet er für den chinesischen Spiele-Giganten Tencent. In Europa noch weniger bekannt, ist dieser in Asien eine treibende Kraft dahinter, eSports auf mobilen Geräten anzubieten. Tencent hat das beliebte PC-Spiel "PlayerUnknown's Battlegrounds” (PUBG abgekürzt) auf Smartphones gebracht. Mit "Arena of Valor” haben sie ein eigenes Spiel entwickelt, das als das beliebteste der Welt gilt. Das sogenannte MOBA ("Multiplayer Online Battle Arena") wird regelmäßig von bis zu 80 Millionen Menschen täglich gespielt. Dabei hat es in Europa und in den USA noch kaum Fuß gefasst. "Wenn man nach Asien schaut, insbesondere nach China, dann hat der mobile eSports-Bereich bereits den traditionellen eSports-Bereich überflügelt", sagt Hermann.